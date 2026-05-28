Este jueves, 28 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 19,98 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 319.000. Esta cifra refleja una variación del -0,42% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un comportamiento alternante con un breve impulso en la parte media, sin consolidar tendencia: avances y retrocesos se equilibraron, dejando un saldo neutro y un tono lateral con volatilidad contenida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 27.90%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 29.59%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con su tendencia a lo largo del año. A pesar de las fluctuaciones que pueda haber experimentado, la menor volatilidad reciente sugiere una reducción en las variaciones y un estado más equilibrado en sus operaciones.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.