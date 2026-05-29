La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este viernes, 29 de mayo de 2026 es de 20,19 euros y fijan un total de 368.135 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,76%.

Durante los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una evolución volátil con alternancia casi diaria; se observó un breve impulso de dos jornadas consecutivas a mitad del periodo y, en conjunto, predominó el avance, cerrando el tramo con saldo ligeramente alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

Durante la última semana, la volatilidad económica de BBVA se situó en 27.64%, lo que es menor que la volatilidad anual del 29.57%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con su desempeño a lo largo del año, presentando menos variaciones en sus resultados.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.