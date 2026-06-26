La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este viernes, 26 de junio de 2026 es de 11,84 euros y fijan un total de 1.438.438 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,65%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander comenzó con tres alzas consecutivas, siguió con dos descensos, luego alternó movimientos y cerró bajando; el balance es mixto y equilibrado en número de subidas y bajadas, con sesgo bajista al cierre.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 13.74%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.88%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones y un comportamiento más predecible en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero global fundado en 1857. Tiene su sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca minorista y comercial, corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo; ofrece productos y servicios como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros y soluciones de pago.

Su actividad se organiza en Retail & Commercial, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Digital Consumer Bank (incluye Santander Consumer Finance y Openbank). Opera principalmente en Europa y América (España, Reino Unido, Brasil, México, Chile, EE. UU., entre otros), cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex 35, con foco en escala internacional, digitalización y banca responsable.