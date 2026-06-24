El Banco Santander (SAN) inicia la jornada del 24 de junio de 2026 en España con un precio de apertura de 11.91 euros por acción en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 461,052 unidades. Esta cifra representa una ligera variación del -0.20% en comparación con el cierre del día anterior, evidenciando la fluctuación en el interés de los inversores por las acciones del banco.

En los últimos diez días, la cotización de Banco Santander encadenó cinco avances, sufrió una corrección de dos sesiones, rebotó un día y terminó con dos descensos, dejando un saldo levemente positivo pero con debilidad al cierre.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se situó en un 18.05%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 29.97%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad semanal es menor, reflejando menos variaciones y un entorno de mercado más predecible en este breve periodo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero global fundado en 1857. Tiene su sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca minorista y comercial, corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo; ofrece productos y servicios como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros y soluciones de pago.

Su actividad se organiza en Retail & Commercial, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Digital Consumer Bank (incluye Santander Consumer Finance y Openbank). Opera principalmente en Europa y América (España, Reino Unido, Brasil, México, Chile, EE. UU., entre otros), cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex 35, con foco en escala internacional, digitalización y banca responsable.