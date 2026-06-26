La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este viernes, 26 de junio de 2026 es de 3,69 euros y documentan un total de 326.269 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,46%.

En los últimos diez días, la acción de Telefónica presentó una marcada tendencia bajista con seis descensos seguidos, un breve rebote, dos nuevas caídas y un cierre con leve recuperación, resultando en un balance neto negativo pese al repunte final.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en 24.18%, mientras que su volatilidad anual es de 24.54%. Dado que 24.18% es menor que 24.54%, podemos concluir que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una menor variación en sus precios en comparación con el período anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A., con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid, es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35. Opera con marcas como Movistar, O2 y Vivo, con presencia destacada en España, Alemania, Reino Unido (Virgin Media O2) y Brasil, además de Hispanoamérica.

Desarrolla y opera redes y servicios: telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, 5G, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT), además de actividad mayorista de infraestructuras. Sus líneas de negocio cubren clientes particulares y empresas; fundada en 1924, es un actor clave en la modernización de las telecomunicaciones en el ámbito hispano.