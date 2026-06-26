La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este viernes, 26 de junio de 2026 es de 3,11 euros y documentan un total de 481.965 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,16%.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró un sesgo alcista: 6 jornadas al alza y 4 a la baja, con tres subidas iniciales, retroceso intermedio, nueva corrección y cierre con dos avances, señal de impulso positivo pese a cierta volatilidad.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en 20.53%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 27.71%. Dado que 20.53% es menor que 27.71%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa se sitúa en 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 1.83B, los cuales se destinan a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35 (SAB). Su sede social está en Alicante, con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid.

No produce bienes; ofrece servicios bancarios y financieros: cuentas, pagos, créditos, hipotecas, ahorro e inversión. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y gestión de activos, con presencia en Reino Unido a través de TSB; destaca por su foco en pymes y digitalización.