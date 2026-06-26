En la apertura de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 21,55 euros y registran un volumen de 562152 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,65% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA inició con tres avances, luego dos retrocesos y después un vaivén de movimientos; el resultado neto luce prácticamente plano, sin una tendencia clara y con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en 21.07%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 29.73%. Comparando ambas cifras, 21.07% es menor que 29.73%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el rendimiento de BBVA se ha mantenido relativamente sólido en comparación con su comportamiento anual.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,75 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, por su parte, es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) es uno de los mayores bancos españoles y cotiza en el Ibex 35. Tiene sede corporativa en Madrid (Ciudad BBVA) y domicilio social en Bilbao; se dedica a servicios financieros y banca digital, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas e inversión.

Su línea de negocio incluye banca minorista, empresas y corporativa, mercados globales, gestión de activos y seguros. Opera sobre todo en España, México y Turquía, además de América del Sur; destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad y sus orígenes datan de 1857.