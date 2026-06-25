Este jueves, 25 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 11,86 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 930.553. Esta cifra refleja una variación del -0,05% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, Banco Santander encadenó cuatro subidas, luego dos caídas, un repunte puntual y tres descensos consecutivos al cierre, configurando una tendencia mixta con claro sesgo bajista.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, Banco Santander ha experimentado una volatilidad del 12.76%, la cual es notablemente menor que su volatilidad anual del 29.92%. Esto indica que el comportamiento del banco en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha tenido a lo largo del año. La diferencia sugiere una reducción en la inestabilidad reciente, lo que puede ser un signo positivo para los inversores.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero global fundado en 1857. Tiene su sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca minorista y comercial, corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo; ofrece productos y servicios como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros y soluciones de pago.

Su actividad se organiza en Retail & Commercial, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Digital Consumer Bank (incluye Santander Consumer Finance y Openbank). Opera principalmente en Europa y América (España, Reino Unido, Brasil, México, Chile, EE. UU., entre otros), cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex 35, con foco en escala internacional, digitalización y banca responsable.