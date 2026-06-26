Este viernes, 26 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,27 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 46.585. Esta cifra refleja una variación del -0,23% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, Mapfre subió tres sesiones, corrigió una, repuntó dos y encadenó cuatro descensos, borrando gran parte de las alzas y cerrando con sesgo bajista cercano al nivel inicial.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 13.11%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 20.99%. Dado que 13.11% es menor que 20.99%, esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,32 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global española con sede en Majadahonda (Madrid) y miembro del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios de asistencia, además de productos de ahorro e inversión a través de su gestora.

Su línea de negocio abarca Autos, Hogar, Salud, Vida, Empresas y Riesgos Globales (MAPFRE Global Risks), así como reaseguro (MAPFRE RE), con fuerte presencia en España y Latinoamérica. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, cuenta con más de 30.000 empleados y su accionista de referencia es Fundación MAPFRE.