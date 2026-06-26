En la apertura de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,84 euros y registran un volumen de 19479 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,22% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró un sesgo bajista (6 descensos y 4 avances): tras tres caídas iniciales, se alternaron movimientos con dos subidas consecutivas antes de cerrar con una caída.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Enagás se ha situado en un 9.20%, mientras que su volatilidad anual es de un 21.61%. Dado que el 9.20% es menor que el 21.61%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, lo que indica una reducción en las variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,88 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de -299.31M, resultando en un fondo de inversión negativo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es una de las 35 compañías del Ibex 35. Se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras gasistas en España y en el exterior, especialmente gasoductos y terminales de GNL.

No produce gas ni electricidad: su línea de negocio es el transporte, la regasificación y la gestión del sistema gasista, junto con servicios asociados. Datos de interés: es el Gestor Técnico del Sistema en España, opera plantas como Barcelona, Cartagena y Huelva y participa en proyectos de gases renovables e hidrógeno (H2Med).