Este viernes, 26 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 21,65 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 324.246. Esta cifra refleja una variación del 0,89% en comparación con el día previo.

Iberdrola S.A. mostró una clara tendencia alcista en los últimos 10 días: 7 jornadas de alzas y 3 de descensos, sin días planos, con una racha inicial de cuatro subidas y cierre con dos avances consecutivos, lo que sugiere fortaleza con retrocesos puntuales.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha registrado en un 12.09%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 14.50%. Dado que la volatilidad semanal (12.09%) es menor que la anual (14.50%), se puede afirmar que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esto sugiere que la acción ha experimentado menos variaciones recientes, lo que podría ser un indicativo de un entorno más controlado para los inversores.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,65 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (País Vasco) y forma parte del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidroeléctrica) y gestionando redes eléctricas.

Sus líneas de negocio se estructuran en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados. Es líder mundial en energía eólica, invierte en redes inteligentes y descarbonización y tiene su origen en la fusión de Iberduero e Hidroeléctrica Española en 1992.