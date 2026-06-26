La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 26 de junio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 39.59 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 12,842 acciones, este valor representa una variación del 0.30% en comparación con el día anterior, reflejando la tendencia del mercado en un contexto económico fluctuante.

En los últimos diez días, Endesa SA empezó con un retroceso, tuvo una sesión estable y luego encadenó ocho subidas consecutivas, consolidando una tendencia claramente alcista y cerrando el periodo con fuerte impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha experimentado una volatilidad del 8.49%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 19.09%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año en comparación con las variaciones recientes, sugiriendo una menor inestabilidad en este corto periodo de tiempo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,59 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, sin considerar los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid y una de las 35 empresas que cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en España y Portugal.

Produce electricidad a partir de fuentes hidráulicas, nucleares, térmicas y renovables (eólica y solar). Su negocio abarca redes, generación, comercialización y servicios energéticos y de movilidad eléctrica; pertenece al grupo Enel y cuenta con millones de clientes, con objetivos firmes de descarbonización.