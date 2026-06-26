La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este viernes, 26 de junio de 2026 es de 21,35 euros y fijan un total de 71.988 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,42%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un sesgo alcista con 6 avances y 4 retrocesos; pese a correcciones al inicio y al cierre, la racha central de subidas deja un balance neto positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad del 28.85%, inferior a su volatilidad anual del 29.93%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, registrando menos variaciones en su movimiento del mercado.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, lo que permite disponer de un fondo de inversión significativo.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y a la generación y comercialización de energía, impulsando proyectos de bajas emisiones con meta de cero neto en 2050.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolinas, diésel, GLP y queroseno), lubricantes, asfalto, productos petroquímicos, electricidad y biocombustibles. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial (refino y química), Comercial y Renovables, con amplia red de estaciones de servicio y presencia internacional.