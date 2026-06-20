Vuelve el Servicio Militar en el país | Llaman a los nacidos en 2008 a alistarse hasta antes de julio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado el regreso del servicio militar en España, con una convocatoria dirigida especialmente a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008. Es decir, que aquellos españoles con 18 años ya podrán anotarse voluntariamente.

Aunque se trata de una modalidad voluntaria y adaptada a los nuevos tiempos, la noticia ha generado gran expectación entre la Generación Z y sus familias, que ven en esta oportunidad una vía de formación, disciplina y desarrollo profesional.

Vuelve el Servicio Militar en el país | Llaman a los nacidos en 2008 a alistarse hasta antes de julio Ministerio de Defensa

¿Es obligatorio el servicio militar?

Este nuevo Servicio Militar voluntario representa un puente entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. A diferencia del modelo obligatorio del pasado, los jóvenes podrán incorporarse de forma motivada, sin interrumpir sus estudios.

El enfoque se centra en valores como el trabajo en equipo, la resiliencia, el liderazgo y el conocimiento de la defensa nacional. Los participantes convivirán en régimen de internado, recibiendo instrucción táctica básica, preparación física y formación integral.

Los plazos de inscripción al servicio militar y la convocatoria abierta en España

Según la información oficial, el plazo para solicitar cita previa está abierto. En el caso de Andalucía (Jaén), por ejemplo, las personas interesadas pueden hacerlo desde el 1 de junio hasta el 12 de julio de 2026. Las familias y jóvenes nacidos en 2007 y 2008 deben actuar con rapidez, ya que las plazas son limitadas.

La convocatoria para el acceso como militar de Tropa y Marinería ofrece un total de 4523 plazas distribuidas de la siguiente manera:

3200 plazas para el Ejército de Tierra

693 plazas para la Armada

630 plazas para el Ejército del Aire y del Espacio.

Los interesados pueden realizar la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa (sede.defensa.gob.es) o consultar en las delegaciones/subdelegaciones de Defensa.

¿Cómo eligen a los postulantes al servicio militar?

El proceso selectivo se realiza mediante concurso-oposición en dos fases:

Valoración de méritos académicos, militares y generales + prueba psicotécnica (105 preguntas).

Pruebas psicológicas, reconocimiento médico y pruebas físicas.

Las pruebas de la primera fase se celebrarán entre el 8 de junio y el 17 de julio, y la segunda fase entre el 1 de septiembre y el 8 de octubre. Los seleccionados se incorporarán a los centros de formación el 3 de noviembre de 2026.

Salarios de un militar en España en 2026

Uno de los aspectos más atractivos para los jóvenes es la estabilidad laboral y el salario. Según datos actualizados para 2026, los militares de tropa y marinería (categoría C1 y C2) perciben sueldos competitivos que incluyen 14 pagas anuales, trienios y complementos.