Este viernes, 24 de abril de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,16 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 898.377. Esta cifra refleja una variación del -1,59% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Banco Santander mostró una clara tendencia bajista, con solo dos rebotes y una racha final de cinco caídas consecutivas, lo que sugiere presión vendedora y cierre débil. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se ha ubicado en un 39.87%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 32.49%. Esta diferencia sugiere que, en el corto plazo, el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.