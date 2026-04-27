Este lunes, 27 de abril de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,24 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 492.606. Esta cifra refleja una variación del 0,37% en comparación con el día previo. La cotización de Banco Santander mostró predominio de caídas (7 de 10), con cinco descensos seguidos y repuntes aislados al inicio, a mitad y al cierre, lo que confirma una tendencia bajista. En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha sido del 15.08%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 32.49%. Dado que 15.08 es menor que 32.49, esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo menos variaciones en comparación con la media anual. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.