Este martes, 15 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,6 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.103.023. Esta cifra refleja una variación del -1,35% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, la acción de Banco Santander alternó 5 alzas y 5 caídas: arranque favorable, vaivenes intermedios y cierre débil con dos descensos consecutivos, señal de lateralidad con leve sesgo bajista al final.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 19.61%, mientras que su volatilidad anual ha registrado un 29.23%. Dado que 19.61% es menor que 29.23%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,93 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero global con sede en Boadilla del Monte (Madrid, España). Se dedica a ofrecer servicios y productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros para particulares, empresas e instituciones.

Su línea de negocio abarca banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión (Santander CIB), gestión de patrimonios y seguros, financiación al consumo (Santander Consumer) y pagos (PagoNxt, Openbank). Opera en más de 10 mercados en Europa y América, supera los 160 millones de clientes, cotiza en la Bolsa de Madrid con ticker SAN y forma parte del Ibex 35 (fundado en 1857).

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