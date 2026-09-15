La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 15 de septiembre de 2026 es de 16,12 euros y fijan un total de 34.538 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0%.

Enagás S.A mostró un sesgo mayormente bajista en los últimos 10 días, con repuntes puntuales, alternancia a mitad del periodo, dos caídas consecutivas antes del cierre y un final estable, señal de presión vendedora y volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 13.4951 %, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 21.9676 %. Al comparar ambas cifras, se observa que el 13.4951 % es menor que el 21.9676 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España y forma parte del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras de gas natural (redes de transporte, plantas de regasificación y almacenamientos). No produce gas; su “producto” son servicios de transporte, regasificación y equilibrio del sistema.

Su línea de negocio principal es regulada en España y la complementa con participaciones internacionales e iniciativas de transición energética (hidrógeno renovable y biometano), como el corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, actúa como Gestor Técnico del Sistema, opera una amplia red troncal con varias plantas de GNL y está adaptando esa red a gases renovables.

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