Hoy, 14 de septiembre de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 12.85 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 837,499. Esta cifra representa una ligera variación negativa del -0.31% en comparación con el día anterior, lo que genera expectativas sobre el comportamiento del valor en el mercado.

En los últimos 10 días, Banco Santander alternó cinco subidas y cinco caídas, sin días estables ni tendencia definida, con breves rachas consecutivas en ambos sentidos.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander durante la última semana se ha situado en un 17.72%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.18%. Dado que el 17.72% es menor que el 29.18%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,93 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero global con sede en Boadilla del Monte (Madrid, España). Se dedica a ofrecer servicios y productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros para particulares, empresas e instituciones.

Su línea de negocio abarca banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión (Santander CIB), gestión de patrimonios y seguros, financiación al consumo (Santander Consumer) y pagos (PagoNxt, Openbank). Opera en más de 10 mercados en Europa y América, supera los 160 millones de clientes, cotiza en la Bolsa de Madrid con ticker SAN y forma parte del Ibex 35 (fundado en 1857).

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