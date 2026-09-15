En la apertura de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,37 euros y registran un volumen de 22961 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,5% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre subió al inicio, sufrió una racha bajista prolongada, rebotó levemente y terminó retrocediendo, con saldo claramente negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 13.38%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 20.51%. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el último año, lo que sugiere una disminución en las variaciones del precio de sus acciones en esta semana en comparación con el promedio del año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional española de seguros que cotiza en el IBEX 35, con sede en Majadahonda (Madrid, España) y origen en 1933. Se dedica a la protección y gestión del riesgo, “produce” pólizas de seguros y ofrece soluciones de ahorro, inversión y asistencia.

Su negocio se centra en No Vida (auto, hogar, salud, empresas), Vida, reaseguro (MAPFRE RE), riesgos globales y gestión de activos. Datos de interés: presencia en más de 40 países, liderazgo en España y Latinoamérica, amplia red omnicanal y fuerte compromiso con sostenibilidad y gobierno corporativo.

Contenido generado por inteligencia artificial.