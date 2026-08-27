Este 27 de agosto de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 abren con un precio de 3,65 euros por unidad, evidenciando un volumen de negociación de 542.042 acciones. Esta cifra representa una variación del 0,22% en comparación con el cierre del día anterior, lo que pone de manifiesto el interés y la actividad en el mercado financiero español.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. mostró sesgo alcista: 6 subidas y 4 bajadas, con una racha de tres alzas a mitad del período, breve corrección de dos sesiones y cierre en alza, reflejando volatilidad moderada y tendencia neta positiva.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 13.96%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 27.50%. Dado que la volatilidad semanal (13.96%) es menor que la volatilidad anual (27.50%), se puede concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año, indicando menos variaciones en su precio en dicho período reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.83B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista, de empresas y corporativa, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros en alianza y servicios de banca digital.

Su línea de negocio destaca por el fuerte enfoque en pymes y comercio exterior, junto con tesorería, trade finance, factoring y leasing, además de su actividad en el Reino Unido (TSB) y México. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), es uno de los principales bancos españoles por activos, con amplia red física y canales digitales y compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

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