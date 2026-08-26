Este 26 de agosto de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) se abren en el mercado español a un precio de 3.68 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 702,255 acciones. Esta cifra representa una leve variación del -0.41% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró un sesgo alcista con 6 jornadas de avance y 4 de retroceso, dos impulsos separados por correcciones y un cierre con caídas consecutivas que sugiere toma de beneficios.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 13.95%. Comparada con su volatilidad anual del 27.53%, se observa que la cifra semanal es significativamente menor. Esto indica que el comportamiento reciente de la entidad es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado en el último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.83B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista, de empresas y corporativa, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros en alianza y servicios de banca digital.

Su línea de negocio destaca por el fuerte enfoque en pymes y comercio exterior, junto con tesorería, trade finance, factoring y leasing, además de su actividad en el Reino Unido (TSB) y México. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), es uno de los principales bancos españoles por activos, con amplia red física y canales digitales y compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

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