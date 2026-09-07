Este lunes, 7 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,73 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 440.389. Esta cifra refleja una variación del 0,05% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, la acción de Banco de Sabadell S.A. empezó con tres retrocesos, encadenó dos avances, sufrió un bache intermedio y cerró con cuatro alzas seguidas, dejando un balance claramente alcista.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 12.90%, mientras que su volatilidad anual se ha situado en un 26.94%. Dado que 12.90% es menor que 26.94%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, el banco ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,73 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell (Banco de Sabadell, S.A.) es una entidad financiera española fundada en 1881 y miembro del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y opera también en Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca comercial y de empresas y ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas y pagos, préstamos e hipotecas, financiación a pymes, gestión de activos, banca privada y seguros. Su línea de negocio se centra en banca minorista y pymes, con foco en digitalización; como datos de interés, controla TSB y nació en la ciudad de Sabadell.

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