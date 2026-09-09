Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,65 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 674.730. Esta cifra refleja una variación del -1,35% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A alternó caídas y subidas con predominio de avances (6/10), destacando un tramo de cuatro alzas seguidas y un cierre con dos descensos.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell durante la última semana se sitúa en 17.9893%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 26.9698%. Comparando ambas cifras, podemos observar que 17.9893% es menor que 26.9698%, lo que indica que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con el año anterior. Esta estabilidad sugiere que, a corto plazo, el banco ha experimentado menos variaciones en sus resultados económicos.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell (Banco de Sabadell, S.A.) es una entidad financiera española fundada en 1881 y miembro del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y opera también en Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca comercial y de empresas y ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas y pagos, préstamos e hipotecas, financiación a pymes, gestión de activos, banca privada y seguros. Su línea de negocio se centra en banca minorista y pymes, con foco en digitalización; como datos de interés, controla TSB y nació en la ciudad de Sabadell.

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