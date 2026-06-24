En la apertura de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,7 euros y registran un volumen de 165577 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,19% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días predominó una clara presión bajista, con siete caídas y solo tres avances; tras una racha de seis descensos seguidos, los dos repuntes finales no alcanzan para revertir el saldo negativo.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 24.165367014432157%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 24.628420992865045%. Dado que el 24.165367014432157% es menor que el 24.628420992865045%, esto indica que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A., con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid, es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35. Opera con marcas como Movistar, O2 y Vivo, con presencia destacada en España, Alemania, Reino Unido (Virgin Media O2) y Brasil, además de Hispanoamérica.

Desarrolla y opera redes y servicios: telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, 5G, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT), además de actividad mayorista de infraestructuras. Sus líneas de negocio cubren clientes particulares y empresas; fundada en 1924, es un actor clave en la modernización de las telecomunicaciones en el ámbito hispano.