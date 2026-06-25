La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 25 de junio de 2026 es de 3,64 euros y documentan un total de 686.237 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,95%.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró un sesgo claramente bajista: tras un breve avance inicial, encadenó una prolongada serie de caídas, rebotó puntualmente y volvió a retroceder, cerrando el periodo con saldo negativo.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se situó en 24.34%, mientras que su volatilidad anual fue de 24.60%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que la volatilidad de la última semana es menor que la volatilidad anual. Esto indica que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en su valor en comparación con períodos anteriores.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A., con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid, es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35. Opera con marcas como Movistar, O2 y Vivo, con presencia destacada en España, Alemania, Reino Unido (Virgin Media O2) y Brasil, además de Hispanoamérica.

Desarrolla y opera redes y servicios: telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, 5G, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT), además de actividad mayorista de infraestructuras. Sus líneas de negocio cubren clientes particulares y empresas; fundada en 1924, es un actor clave en la modernización de las telecomunicaciones en el ámbito hispano.