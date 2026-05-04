Este 2026-05-04, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.86 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 302,946 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del 0.13% en comparación con el cierre del día anterior, lo que indica un interés constante en el mercado de telecomunicaciones en España. En los últimos 10 días, Telefónica estuvo volátil pero con sesgo alcista: dos subidas iniciales, corrección a mitad con dos caídas y cierre con dos subidas; saldo neto positivo (6 alzas, 4 bajas). En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica ha sido del 16.30%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 25.03%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo es mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo que ha habido menos variaciones en su precio recientemente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final se sitúa en -49.00M, resultado de descontar todos sus gastos, lo que sugiere que, a pesar del beneficio bruto, la empresa ha enfrentado pérdidas en su fondo de inversión. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica). Se dedica a la prestación de servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes e infraestructuras de telecomunicaciones y plataformas digitales. Su línea de negocio abarca clientes particulares y empresas (B2C y B2B) bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, con presencia destacada en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, así como en Hispanoamérica. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, es uno de los principales operadores europeos, con foco en 5G, fibra óptica y servicios tecnológicos de valor añadido.