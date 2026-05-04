En la última semana, la cotización del euro y la libra esterlina retrocedió -0.32% y en el último año acumula una variación de -0.58%, lo que indica una tendencia bajista moderada. En la sesión de apertura de este lunes, 4 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8637 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,02% en relación con el día anterior. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Ha experimentado un incremento constante, lo que indica que los inversores tienen confianza en su valor. Este aumento en la cotización resalta un interés creciente en la moneda, lo que podría atraer a más usuarios y propiciar un entorno favorable para su evolución futura. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.18%, es menor que la volatilidad anual del 4.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.