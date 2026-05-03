El lunes 4 de mayo de 2026 no es festivo en toda España, pero sí lo es en decenas de municipios. En concreto, hay al menos 64 localidades donde se ha confirmado que será día no laborable por decisión local. Esto implica que miles de personas no trabajarán en esos puntos del país. La situación se debe al sistema español de festivos locales. Cada ayuntamiento puede elegir dos días al año como no laborables. Por eso, una misma fecha puede ser festiva en unos municipios y laborable en otros, incluso dentro de la misma provincia. El 4 de mayo de 2026 es festivo local en 64 municipios repartidos por varias comunidades autónomas. La mayor concentración se encuentra en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Aragón, aunque también hay casos en Andalucía, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia. La mayoría de estos festivos están vinculados a celebraciones tradicionales como la Santa Cruz, que se conmemora el 3 de mayo y en muchos casos se traslada al lunes siguiente. En otros municipios, el festivo responde a decisiones locales para crear puente tras el 1 de mayo. El motivo es legal. En España, el calendario laboral incluye festivos nacionales, autonómicos y locales. Los festivos locales dependen exclusivamente de cada ayuntamiento, que puede fijar dos días al año según sus tradiciones o intereses. Esto explica por qué el 4 de mayo no aparece como festivo general, pero sí en muchos municipios. En 2026, la coincidencia del Día del Trabajo (1 de mayo en viernes) ha llevado a varios ayuntamientos a declarar festivo el lunes 4 para alargar el descanso. Además, muchas localidades celebran fiestas ligadas a la Cruz de Mayo. Cuando esta cae en domingo, como ocurre en algunos años, el festivo se traslada al lunes siguiente. Este patrón explica la concentración de municipios con festivo en esta fecha concreta. El sistema de festivos locales hace que el calendario laboral sea muy variable. Cada municipio comunica sus días festivos a la comunidad autónoma, que los publica en boletines oficiales. Sin embargo, no existe una base de datos única y centralizada con todos los municipios del país. Por eso, conocer todos los lugares donde es festivo un día concreto requiere revisar múltiples boletines provinciales y autonómicos. En este caso, la cifra de 64 municipios corresponde a los que han podido ser verificados con fuentes oficiales o documentos equivalentes. También hay diferencias según el tamaño del municipio. La mayoría de los festivos del 4 de mayo se concentran en pueblos pequeños o medianos. Las grandes ciudades y capitales de provincia no suelen incluir esta fecha como festiva, ya que sus calendarios suelen responder a otras celebraciones más relevantes a nivel local. Ciudad Real (4) Cuenca (8) Toledo (6)