En la apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 38,2 euros y registran un volumen de 24017 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,03% en comparación con el día previo. Endesa SA tuvo un desempeño mayoritariamente alcista en los últimos 10 días: empezó con cuatro subidas seguidas, luego registró dos caídas, alternó un avance y un retroceso y cerró con dos nuevas subidas, dejando un balance final positivo. La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 16.50%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 20.97%. Dado que el 16.50% es menor que el 20.97%, podemos concluir que el comportamiento de Endesa es mucho más estable en el último año en comparación con la semana reciente, lo que sugiere menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica) y convencionales. Sus líneas de negocio principales son Generación, Distribución y Comercialización, con actividades de valor añadido a través de Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia); es una de las mayores utilities de la península ibérica, con millones de clientes y controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel.