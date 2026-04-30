La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 30 de abril de 2026 es de 3,82 euros y documentan un total de 232.904 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,34%. En 10 días, Telefónica mostró sesgo alcista: tres avances iniciales, alternancia posterior con dos retrocesos seguidos a mitad de periodo y cierre al alza; balance 6 subidas y 4 bajadas, con volatilidad moderada. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica ha sido del 23.22%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 25.27%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.