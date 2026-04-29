La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este miércoles, 29 de abril de 2026 es de 3,81 euros y fijan un total de 122.966 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,1%. En los últimos 10 días, la acción de Telefonica mostró un sesgo alcista: comenzó con cuatro jornadas consecutivas de avance, luego alternó con retrocesos y cerró débil; el balance es positivo (6 alzas y 4 caídas) con volatilidad creciente hacia el final. En la última semana, Telefónica ha experimentado una volatilidad del 31.13%, que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.31%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción está sometida a fluctuaciones más pronunciadas en comparación con su comportamiento más estable del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.