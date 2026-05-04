ElEuro y yuan cotiza a 8.0048 CNY este lunes, 4 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,04% en relación con el último día. La cotización del euro frente al yuan avanzó 0.03% en la última semana, pero en el último año acumula un descenso de -3.25%, indicando un repunte puntual dentro de una tendencia bajista. La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En este período, se ha observado un crecimiento constante, lo que indica un aumento en su valor y confianza en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que este aumento no es significativo, ya que otros factores podrían influir en la estabilidad de la cotización en el futuro. En general, la tendencia actual es un reflejo de la fluctuación en la economía. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.75%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.