Este lunes, 4 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,16 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 107.042. Esta cifra refleja una variación del -0,24% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo bajista: tras una subida inicial encadenó cuatro caídas, rebotó tres jornadas y cerró con dos descensos, indicando presión vendedora con volatilidad moderada. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 18.31%, que es menor que la volatilidad anual del 23.94%. Esto indica que, a pesar de las variaciones del mercado, el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 967.5M, que se obtiene tras deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión neto. MAPFRE es una aseguradora española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica a los seguros y servicios financieros; no produce bienes físicos, sino pólizas y soluciones de ahorro e inversión. Su línea de negocio abarca Seguros No Vida (auto, hogar, salud), Vida, reaseguro (MAPFRE RE), asistencia y gestión de activos. Datos de interés: líder en España y de referencia en Latinoamérica, con presencia en más de 40 países y origen en 1933.