Este lunes, 4 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.118 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,1%. La cotización del Euro frente al rublo ruso se mantuvo prácticamente estable en la última semana (+0.1%), mientras que en el último año registró una caída (-3.27%). La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha registrado un ligero aumento consecutivo. Esta mejora sugiere un incremento en la confianza del mercado en la moneda rusa. Sin embargo, a pesar de este avance, es importante tener en cuenta que la estabilidad futura dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en el comportamiento del rublo. La tendencia actual podría ser una señal de recuperación, pero se requiere cautela ante posibles fluctuaciones. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso es del 4.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 13.43%. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,7 RUB, según los últimos datos registrados.