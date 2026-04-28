Este 28 de abril de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en España con un precio de 3.80 euros por unidad en el IBEX 35. El volumen de negociación alcanzó los 277,177 títulos, lo que indica una ligera caída del -0.08% en comparación con la jornada anterior. En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica subió cinco jornadas seguidas, cayó, rebotó un día y encadenó tres descensos, quedando un balance de más sesiones al alza pero con inercia negativa al cierre. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha alcanzado un 31.55%, un valor notablemente superior al 25.32% de su volatilidad anual. Esto significa que el comportamiento de la acción de Telefónica en este periodo reciente es inestable y ha tenido muchas variaciones en comparación con su estabilidad en el último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.