La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este jueves, 30 de abril de 2026 es de 16,91 euros y documentan un total de 36.268 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,18%. En los últimos 10 días, Enagás S.A. comenzó con un retroceso, encadenó cuatro subidas, registró dos caídas, rebotó una sesión y terminó con dos descensos, dejando un balance global prácticamente plano y sin días de estabilidad. La volatilidad económica de Enagás de la última semana se sitúa en un 14.46%, mientras que su volatilidad anual es del 23.15%. Puesto que el 14.46% es menor que el 23.15%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de gas en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.