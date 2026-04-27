Este lunes, 27 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,86 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 116.802. Esta cifra refleja una variación del -0,54% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una racha inicial de seis alzas seguida de altibajos y dos caídas finales; pese a ello, el balance neto sigue siendo positivo. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica ha sido del 29.60%, lo que es considerablemente mayor al 25.25% de su volatilidad anual. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo, en comparación con un rendimiento más constante durante el último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.