Este 30 de abril de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 abrieron su jornada cotizando a 3,25 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 327,369 acciones. Esta cifra representa una variación del -1,52% en comparación con el cierre del día anterior, lo que sugiere una leve disminución en el valor del título. La acción de Banco de Sabadell S.A inició con avance, encadenó una caída prolongada, rebotó tres sesiones sin recuperar lo perdido y cerró con nuevo descenso; el saldo de los 10 días es negativo y sugiere presión vendedora predominante. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 25.31%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 31.09%. Dado que 25.31% es menor que 31.09%, esto indica que el comportamiento del Banco de Sabadell es mucho más estable en el último año en comparación con la última semana. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.