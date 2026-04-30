Este jueves, 30 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.716 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,07%. La cotización del Euro frente al rublo ruso mostró una leve caída semanal de -0.56% y un retroceso anual de -3.33%, indicando una tendencia bajista en el periodo reciente. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las divisas extranjeras. Este cambio en la tendencia puede estar influenciado por factores económicos recientes que han mejorado la confianza en el rublo. Es importante seguir monitoreando esta situación para entender su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 4.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,7 RUB, según los últimos datos registrados.