En la apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 22,4 euros y registran un volumen de 172349 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,91% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Repsol mostró un sesgo claramente alcista: tras una caída inicial, encadenó tres avances, sufrió dos retrocesos a mitad de periodo y culminó con cuatro subidas consecutivas, indicando fortaleza y cierre cercano a máximos. En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad del 19.62%, la cual es menor que la volatilidad anual del 29.87%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en comparación con su tendencia a lo largo del último año, donde se han observado muchas más variaciones. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido a la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y reduciendo su huella de carbono.