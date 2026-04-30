En la apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 10,11 euros y registran un volumen de 1286220 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -1,36% en comparación con el día previo. La cotización de Banco Santander inició con un avance, encadenó luego cinco jornadas de caídas, rebotó tres sesiones sin recuperar lo perdido y terminó con un nuevo retroceso, dejando un saldo global negativo. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 18.03%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 32.33%. Dado que el 18.03% es menor que el 32.33%, podemos concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable comparado con su comportamiento en el último año. Esto indica una menor cantidad de variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.