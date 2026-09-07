Este lunes, 7 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,67 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 189.370. Esta cifra refleja una variación del -0,27% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró un tono alcista con 6 jornadas de avance y 4 de retroceso; destacó una racha de tres alzas seguidas antes de un descenso final, dejando un balance neto positivo.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha registrado en un 7.40%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 25.27%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas durante el último año. La menor volatilidad reciente sugiere un periodo de menor inestabilidad en el precio de sus acciones.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica un fondo de inversión negativo después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT).

Produce y opera redes e infraestructuras de comunicaciones y plataformas digitales; su negocio abarca clientes particulares, empresas y mayorista bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo. Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica (España, Alemania, Reino Unido vía Virgin Media O2 y Brasil) y es uno de los mayores operadores del sector en el ámbito hispanohablante.

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