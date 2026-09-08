La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este martes, 8 de septiembre de 2026 es de 3,63 euros y documentan un total de 129.072 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,33%.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica empezó con debilidad, luego encadenó una recuperación sostenida, tuvo un breve retroceso y terminó al alza, con balance netamente positivo.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica ha sido del 13.49%, lo que es menor al 25.32% de su volatilidad anual. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año completo, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica un fondo de inversión negativo después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT).

Produce y opera redes e infraestructuras de comunicaciones y plataformas digitales; su negocio abarca clientes particulares, empresas y mayorista bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo. Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica (España, Alemania, Reino Unido vía Virgin Media O2 y Brasil) y es uno de los mayores operadores del sector en el ámbito hispanohablante.

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