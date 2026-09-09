Este 9 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en España se han establecido en un precio de apertura de 3.62 euros por unidad dentro del índice IBEX 35. En esta jornada, el volumen de negociación alcanza las 495,759 acciones, lo que refleja una ligera variación del -0.08% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica tuvo un balance alcista con 6 subidas y 4 bajadas, una racha de tres avances a mitad del periodo y mayor volatilidad al final, sin jornadas planas.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica fue de 13.17%, lo que es menor que su volatilidad anual de 25.30%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica un fondo de inversión negativo después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT).

Produce y opera redes e infraestructuras de comunicaciones y plataformas digitales; su negocio abarca clientes particulares, empresas y mayorista bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo. Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica (España, Alemania, Reino Unido vía Virgin Media O2 y Brasil) y es uno de los mayores operadores del sector en el ámbito hispanohablante.

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