La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este jueves, 25 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 20,92 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 125.693. Esta cifra refleja una variación del -0,48% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días Repsol alternó movimientos: dos caídas iniciales, dos rebotes, nueva caída, tres subidas consecutivas y cierre con dos descensos, dejando un balance equilibrado y sin tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol fue del 28.59%, lo que es menor que la volatilidad anual del 29.94%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento anual, sugiriendo una reducción en las variaciones de su precio en el corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, lo que permite disponer de un fondo de inversión significativo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y a la generación y comercialización de energía, impulsando proyectos de bajas emisiones con meta de cero neto en 2050.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolinas, diésel, GLP y queroseno), lubricantes, asfalto, productos petroquímicos, electricidad y biocombustibles. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial (refino y química), Comercial y Renovables, con amplia red de estaciones de servicio y presencia internacional.