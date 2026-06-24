Este miércoles, 24 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 21,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 61.924. Esta cifra refleja una variación del 0,14% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un claro sesgo alcista, con subidas en 7 sesiones y caídas en 3, tras un bache inicial y un repunte final de cuatro jornadas consecutivas, cerrando el periodo con inercia positiva.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 19.41%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en el 29.75%. Comparando ambas cifras, la volatilidad semanal es menor que la anual, lo que indica que el comportamiento de Repsol en el último año es mucho más estable. Esto sugiere que, pese a las fluctuaciones, la empresa ha experimentado menor inestabilidad reciente en comparación con su rendimiento a lo largo del año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, lo que permite disponer de un fondo de inversión significativo.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y a la generación y comercialización de energía, impulsando proyectos de bajas emisiones con meta de cero neto en 2050.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolinas, diésel, GLP y queroseno), lubricantes, asfalto, productos petroquímicos, electricidad y biocombustibles. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial (refino y química), Comercial y Renovables, con amplia red de estaciones de servicio y presencia internacional.