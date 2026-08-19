La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 19 de agosto de 2026 es de 41,53 euros y fijan un total de 8.753 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,44%.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró un sesgo bajista con predominio de descensos, breves rebotes intermedios y un repunte final de dos sesiones, sin días planos, dejando un balance aún negativo.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 4.81%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 19.81%. Dado que 4.81 es menor que 19.81, esto indica que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el promedio del último año, mostrando menos variaciones significativas en su valor.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, la cual se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Madrid y actividad en España y Portugal. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y a vender gas natural, produciendo energía hidráulica, nuclear, térmica y renovable (eólica y solar).

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (distribución), Comercialización y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Dato de interés: pertenece mayoritariamente al grupo italiano Enel, atiende a millones de clientes y es clave en la transición energética.