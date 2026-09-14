La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 29,45 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 288.678. Esta cifra refleja una variación del 1,83% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una clara tendencia alcista, con nueve jornadas de avance y solo un retroceso breve hacia el cuarto día, lo que indica fortaleza y momentum sostenido.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 11.27%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 31.24%. Esto indica que, en comparación con su comportamiento a lo largo del último año, la empresa ha tenido un comportamiento mucho más estable recientemente. La diferencia entre estas cifras sugiere una reducción en las variaciones de su rendimiento a corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 29,45 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol). Su actividad incluye exploración y producción, refino y química, negocio comercial (movilidad, luz y gas) y generación baja en carbono/renovable.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolina, diésel, queroseno y GLP), químicos y lubricantes, además de electricidad. Cotiza en el Ibex 35, opera internacionalmente, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue cero emisiones netas en 2050.

Contenido generado por inteligencia artificial.