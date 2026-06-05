Este viernes, 5 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 22,82 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 50.751. Esta cifra refleja una variación del -0,39% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol mostró volatilidad: tras un inicio débil, encadenó un tramo alcista de cuatro sesiones en el medio y cerró con dos caídas, dejando un saldo prácticamente plano.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 25.71%, la cual es menor que la volatilidad anual de 28.85%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la reciente semana, sugiriendo que ha habido menos variaciones en su precio recientemente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.76B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una multinacional energética y petroquímica española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y está presente en varios países, integrando toda la cadena de valor: exploración y producción, refino y química, comercialización y generación baja en carbono.

Produce combustibles (gasolina, diésel, queroseno), gas, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y renovables, además de biocombustibles e hidrógeno en desarrollo. Datos de interés: fundada en 1987, amplia red de estaciones de servicio, varias refinerías en España y objetivo de cero emisiones netas en 2050.